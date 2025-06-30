Утро в Ауэзовском районе Алматы началось с серьезного дорожно-транспортного происшествия, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города. Водитель автомашины марки ГАЗ, следовавший по улице Шаляпина в западном направлении, не справился с управлением и врезался в остановочный комплекс.

В результате наезда пострадала 21-летняя девушка, которая в момент аварии находилась на остановке. Её с травмами доставили в одну из городских больниц. О её состоянии пока не сообщается.

По словам представителей ДП Алматы, обстоятельства ДТП выясняются. Назначена экспертиза, а также проводится проверка технического состояния автомобиля. Не исключается, что причиной происшествия могли стать как человеческий фактор, так и возможные неисправности транспортного средства.

Инцидент вызвал обеспокоенность среди горожан, особенно с учётом того, что происшествие произошло на оживлённой улице в утренний час-пик. Очевидцы отмечают, что водитель мог потерять управление из-за высокой скорости или погодных условий, однако официальная версия будет озвучена после завершения расследования.