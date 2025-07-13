В Алматы водитель сбил трех пешеходов
Пострадавшие переходили дорогу в неустановленном месте
Сегодня, 06:25
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Сегодня, 06:25Сегодня, 06:25
47Фото: Istockphoto
В Алматы водитель Hyundai сбил троих пешеходов, пострадавшие госпитализированы, передает BAQ.KZ.
По данным полиции, инцидент случился в Турксибском районе Алматы. Водитель автомобиля Hyundai совершил наезд на троих человек, переходивших дорогу в неустановленном месте.
Очевидцы опубликовали в соцсетях видео с места происшествия. По их словам, столкновение произошло на одном из городских перекрестков.
Все пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение. В настоящее время сотрудники полиции проводят расследование и выясняют все обстоятельства ДТП.
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