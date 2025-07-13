В Алматы водитель Hyundai сбил троих пешеходов, пострадавшие госпитализированы, передает BAQ.KZ.

По данным полиции, инцидент случился в Турксибском районе Алматы. Водитель автомобиля Hyundai совершил наезд на троих человек, переходивших дорогу в неустановленном месте.

Очевидцы опубликовали в соцсетях видео с места происшествия. По их словам, столкновение произошло на одном из городских перекрестков.

Все пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение. В настоящее время сотрудники полиции проводят расследование и выясняют все обстоятельства ДТП.