В Алматы врачи сохранили глаз 33-летнему пациенту после тяжелого кератоконуса

В Центральной городской клинической больнице Алматы врачи сохранили глаз 33-летнему пациенту с кератоконусом IV степени. Пять месяцев назад ему пересадили роговицу, сейчас контрольное обследование показало положительную динамику, передает BAQ.KZ.

Из-за прогрессирования заболевания зрение молодого человека значительно ухудшилось. Врачи приняли решение о трансплантации роговицы.

Операцию провела заведующая отделением офтальмологии ЦГКБ Гулзат Абдраимова. После хирургического лечения глаз удалось сохранить.

Спустя пять месяцев пациент вновь пришел в больницу на контрольный осмотр. По данным медиков, состояние пересаженной роговицы оценивается положительно.

«Для нас за каждой операцией стоит судьба конкретного человека. Особенно важно помочь молодым пациентам сохранить зрение и возможность полноценно жить, учиться, работать и строить планы на будущее», - рассказала Гулзат Абдраимова.

Трансплантация роговицы относится к сложным направлениям офтальмохирургии и требует длительного наблюдения после операции.

В ЦГКБ Алматы такие вмешательства проводят в рамках донорской программы.

С начала 2026 года специалисты больницы выполнили уже 15 трансплантаций роговицы.