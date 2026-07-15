В Алматы временно изменят схемы движения шести автобусных маршрутов

С 15 июля в Алматы временно изменятся схемы движения шести автобусных маршрутов. Ограничения вводятся в связи со средним ремонтом дорожного покрытия на улице Акан Серы и полным перекрытием движения транспорта на участке от проспекта Сейфуллина до улицы Шолохова.

По информации Транспортного холдинга Алматы, до завершения ремонтных работ по измененным схемам будут курсировать автобусные маршруты №30, №73, №96, №102, №135 и №138.

Маршруты №30 и №73 в северном направлении будут следовать по проспекту Сейфуллина до конечной остановки «Железнодорожный вокзал Алматы-1». В обратном направлении автобусы также проследуют через проспект Сейфуллина, после чего вернутся на привычный маршрут.

Автобус №96 в северном направлении будет двигаться по улице Жумабаева, затем по проспекту Сейфуллина и улице Шолохова, после чего продолжит движение по утвержденной схеме. В обратном направлении маршрут пройдет по улице Шолохова, проспекту Сейфуллина и улице Жумабаева.

Для маршрутов №102 и №135 в северном направлении конечной остановкой временно станет железнодорожный вокзал Алматы-1. Обратный путь также пройдет через проспект Сейфуллина и улицу Жумабаева.

Маршрут №138 в северном направлении будет следовать по проспекту Сейфуллина и улице Жумабаева, после чего продолжит движение по действующей схеме. В обратном направлении изменений не предусмотрено.

В Транспортном холдинге призвали пассажиров учитывать временные изменения при планировании поездок.