  • 2 Ноября, 18:06

В Алматы временно ограничат движение на пересечении улиц Жамакаева и Алдар Косе

В городе продолжаются работы по выносу насосной станции.

Сегодня, 16:33
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Акимат города Алматы Сегодня, 16:33
Сегодня, 16:33
157
Фото: Акимат города Алматы

В Алматы в рамках проведения строительных работ временно ограничат движение на пересечении улиц Жамакаева и Алдар Косе. Перекрытие участка запланировано на 2 ноября 2025 года с 06:00 до 22:00, передаёт BAQ.KZ.

В городе продолжаются работы по выносу насосной станции и сетей водоснабжения с территории консульства США, расположенного по адресу: ул. Аль-Фараби, 36/14.

Заказчиком проекта выступает КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы", подрядная организация - ТОО "ПК Азия Канал Курылыс".

"Просим жителей и гостей города учитывать данную информацию при планировании маршрутов и приносим извинения за временные неудобства", - отметили в городском акимате.

Самое читаемое

Наверх