В Алматы временно ограничат движение на пересечении улиц Жамакаева и Алдар Косе
В городе продолжаются работы по выносу насосной станции.
Сегодня, 16:33
157Фото: Акимат города Алматы
В Алматы в рамках проведения строительных работ временно ограничат движение на пересечении улиц Жамакаева и Алдар Косе. Перекрытие участка запланировано на 2 ноября 2025 года с 06:00 до 22:00, передаёт BAQ.KZ.
В городе продолжаются работы по выносу насосной станции и сетей водоснабжения с территории консульства США, расположенного по адресу: ул. Аль-Фараби, 36/14.
Заказчиком проекта выступает КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы", подрядная организация - ТОО "ПК Азия Канал Курылыс".
"Просим жителей и гостей города учитывать данную информацию при планировании маршрутов и приносим извинения за временные неудобства", - отметили в городском акимате.
