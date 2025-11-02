В Алматы в рамках проведения строительных работ временно ограничат движение на пересечении улиц Жамакаева и Алдар Косе. Перекрытие участка запланировано на 2 ноября 2025 года с 06:00 до 22:00, передаёт BAQ.KZ.

В городе продолжаются работы по выносу насосной станции и сетей водоснабжения с территории консульства США, расположенного по адресу: ул. Аль-Фараби, 36/14.

Заказчиком проекта выступает КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы", подрядная организация - ТОО "ПК Азия Канал Курылыс".