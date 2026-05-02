В Алматы временно перекроют участок улицы Шемякина

Акимат города просит водителей заранее планировать свой маршрут.

Сегодня 2026, 14:32
Фото: Pixabay.com

В Алматы в связи с проведением среднего ремонта участка улицы Шемякина, вводятся временные ограничения движения, передает BAQ.KZ. 

Так, с 22:00 2 мая до 06:00 6 мая движение будет перекрыто от улицы Кожедуба до улицы Хмельницкого.

На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки и стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.

