С 30 декабря 2026 года в Алматы вступает запрет на использование твердого и жидкого топлива в индивидуальных жилых домах, банях и отдельных котельных, отапливающих многоквартирные дома, если есть доступ к газоснабжению. Об этом сообщили в управлении экологии города, ссылаясь на правила охраны атмосферного воздуха, утвержденные решением маслихата, передает BAQ.KZ.

Исключения допустимы только при чрезвычайных ситуациях с резервными источниками тепло- и энергоснабжения.

Ограничения распространяются и на хозяйствующие субъекты с отопительными котлами, специальные установки очистки выбросов обязательны для источников загрязнения. Под нормы подпадает также специальная техника и бензиновые или дизельные генераторы.

На данный момент уровень газификации частного сектора Алматы составляет около 99,6%, что позволяет почти всем домовладениям подключиться к природному газу.