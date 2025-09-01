С 2 сентября в Алматы начнёт работу новый автобусный маршрут №90, который будет полностью обслуживаться современными электроавтобусами, передает BAQ.KZ.

Линия пройдёт по проспекту Абая от улицы К. Медеубекова до Дворца Республики и обеспечит удобное транспортное сообщение для жителей микрорайонов Калкаман и Шугыла в Наурызбайском районе.

"12-ти метровые электрические автобусы марки "Golden Dragon" обеспечат комфортную поездку: они бесшумные, оснащены кондиционерами и видеонаблюдением, а также имеют USB-порты для зарядки", - говорится в сообщении.

Перевозку пассажиров будет осуществлять ТОО "Алматыэлектротранс". Всего на линию планируется выпустить 25 автобусов.