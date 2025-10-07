В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей, обвиняемых в похищении человека, совершённом группой лиц по предварительному сговору, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Газета.ru.

Согласно материалам следствия, между одним из обвиняемых и потерпевшим возник имущественный конфликт. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина привлёк к совершению преступления своего знакомого.

Действуя совместно, злоумышленники нанесли потерпевшему побои, после чего поместили его в багажник автомобиля и попытались скрыться с места происшествия. Однако в пути мужчина смог самостоятельно открыть багажник и покинуть транспортное средство.

Впоследствии в отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 126 УК РФ ("Похищение человека, совершённое группой лиц по предварительному сговору").

После установления всех обстоятельств произошедшего обвиняемые были задержаны и по ходатайству следователя помещены под стражу. Собранные доказательства направлены в суд для рассмотрения дела по существу.