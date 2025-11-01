В "Алтын Эмеле" фотоловушка засняла редкую рысь с детёнышем
Вчера, 08:57
16Фото: shutterstock.com
В горах национального парка "Алтын Эмель" фотоловушка запечатлела редкий момент — Туркестанскую рысь (Lynx lynx isabellinus), занесённую в Красную книгу Казахстана, вместе с детёнышем, передает BAQ.KZ. Этот редкий подвид рыси обитает исключительно на юге страны и находится под угрозой исчезновения.
Ученые отмечают, что появление потомства свидетельствует о благополучном состоянии экосистемы и эффективности природоохранных мер. Полученные кадры стали подтверждением сохранения биоразнообразия на территории парка и ещё раз напомнили, насколько важно бережно относиться к дикой природе Казахстана.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
