В горах национального парка "Алтын Эмель" фотоловушка запечатлела редкий момент — Туркестанскую рысь (Lynx lynx isabellinus), занесённую в Красную книгу Казахстана, вместе с детёнышем, передает BAQ.KZ. Этот редкий подвид рыси обитает исключительно на юге страны и находится под угрозой исчезновения.

Ученые отмечают, что появление потомства свидетельствует о благополучном состоянии экосистемы и эффективности природоохранных мер. Полученные кадры стали подтверждением сохранения биоразнообразия на территории парка и ещё раз напомнили, насколько важно бережно относиться к дикой природе Казахстана.