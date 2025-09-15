В Анкаре десятки тысяч человек вышли на протест против Эрдогана
Оппозиционная партия провела митинг.
В столице Турции 14 сентября прошла масштабная акция сторонников крупнейшей оппозиционной силы страны — Республиканской народной партии (РНП), передает BAQ.KZ cо ссылкой на Deutsche Welle. Демонстранты скандировали лозунги с требованием отставки президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
Протест состоялся накануне судебного заседания 15 сентября, где будет рассматриваться вопрос об отмене результатов партийного съезда РНП, состоявшегося в ноябре 2023 года. Тогда лидером партии был избран Озгюр Озель. Если суд признает результаты выборов недействительными, Озель может быть лишён поста главы партии. Это, в свою очередь, способно повлиять на внутренние расклады в главной оппозиционной силе Турции и затронуть политический календарь вплоть до президентских выборов 2028 года.
Это дело политическое. Обвинения являются клеветой. То, что происходит, — это переворот, направленный против будущего президента, против будущего правительства. Мы будем сопротивляться, — заявил Озель, выступая на митинге.
