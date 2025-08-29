АО "Qazcontent" стало площадкой для практического тренинга по использованию искусственного интеллекта в работе PR-специалистов Министерства здравоохранения РК.

В течение дня участники изучали, как AI помогает упрощать тексты, готовить пресс-релизы и даже создавать мультимедиа-контент, передаёт BAQ.KZ.

На площадке АО "Qazcontent" собрались PR-специалисты Минздрава РК. Атмосфера деловая, но неформальная — обучение проходило в формате живого общения с экспертами.

Перед участниками выступили корреспондент BAQ.KZ Анеля Өсерхан и корреспондент e-history.kz Ернұр Ізім. Они поделились опытом работы с современными ИИ-инструментами в журналистике и коммуникациях.

Участники узнали, как с помощью ИИ писать пресс-релизы, готовить речи для министра и адаптировать их под разные аудитории, собирать факты и составлять справки, а также упрощать сложные медицинские тексты, делая их понятными даже школьникам.

Отдельный блок был посвящён проверке достоверности информации. Спикеры подчеркнули, что умение отличать факты от "галлюцинаций" ИИ — ключевой навык для специалистов.

Во второй части тренинга участники познакомились с инструментами генерации аудио, фото и видео. PR-специалисты на практике попробовали создавать мультимедийный контент с помощью ИИ.

По словам участников, тренинг оказался полезным не только для работы, но и для личного развития. Многие отметили, что открыли для себя новые AI-инструменты, которые помогут быстрее и качественнее выполнять задачи.

Тренинг стал частью программы АО "Qazcontent" по развитию медиакомпетенций и внедрению новых технологий в сферу коммуникаций.