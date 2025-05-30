После заявления депутата Мажилиса Болатбека Нажметдинулы о том, что улицы и парки Астаны убирают граждане Таджикистана, причём с семьями, без оформления и квот, редакция BAQ.KZ направила официальный запрос в ТОО "Астана Тазалық". В ответе коммунальная служба полностью отвергла информацию о привлечении иностранных граждан.

Ответ не оставляет простора для интерпретаций.

"В производственной деятельности ТОО "Астана Тазалық" не привлекаются иностранные граждане, в том числе граждане Республики Таджикистан, к выполнению работ по уборке, озеленению и благоустройству территории города Астаны. Указанные работы осуществляются исключительно с участием граждан Республики Казахстан", – говорится в официальном письме, подписанном первым замглавы предприятия Ерланом Калымовым.

Кроме того, в "Астана Тазалық" утверждают, что не работают с подрядчиками или аутсорсинговыми организациями, в которых есть иностранцы. Все договоры заключаются с юридическими лицами, где, как заверяют в компании, трудятся исключительно казахстанцы. Оформление миграционных разрешений, квоты и прочее, не требуется.

"ТОО "Астана Тазалық" последовательно реализует политику приоритетного трудоустройства граждан Республики Казахстан, в том числе в рамках государственных и бюджетных программ. Основной задачей является обеспечение устойчивой занятости и укрепление социальной стабильности среди местного населения", – подчёркивают в ТОО.

Где тогда работают мигранты?

Напомним, в своей публикации в Facebook депутат Болатбек Нажметдинулы прямо указывает, что в президентском парке столицы ежедневно работает множество таджикских рабочих. Он подметил, что это непросто временные рабочие, они с семьями: жёнами и детьми. Он утверждает, что речь уже не о трудовой вахте, а об "устойчивом переселении".

"Их нанимают коммунальные службы, которые финансируются из бюджета. А значит, из наших налогов. Почему эти деньги идут не на оплату труда казахстанцев, а на оплату иностранцев – без легального оформления, без квоты, без прозрачности?", – задался вопросом в публикации мажилисмен.

Кроме того, депутат заявил, что подростки из семей мигрантов шатаются по городу без дела, не учатся, пристают к прохожим, и в будущем могут стать либо жертвами, либо участниками правонарушений.

Но если в "Астана Тазалық" не работают иностранцы, то кто же эти люди, которых, по словам депутата, видят ежедневно в столичных парках?

Формально всё чисто

Главный эксперт Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения Нурлан Канасылов подтвердил: официально "Астана Тазалық" не числится среди юридических лиц, привлекавших иностранную рабочую силу.

"Вы говорите, что "Астана Тазалық" привлекает граждан Таджикистана в качестве трудовых мигрантов. Официально таких фактов нет. Юридические лица не имеют права привлекать неквалифицированную иностранную рабочую силу. Они не получали разрешения", – пояснил Канасылов.

По его словам, в РК разрешено нанимать неквалифицированных трудовых мигрантов только физическим лицам для домашнего хозяйства. Например, как нянь, садовников или уборщиков. Юридическим лицам это запрещено законом.

"Сейчас в Казахстане 5 825 граждан Таджикистана работают у физических лиц в домашнем хозяйстве. А по официальным данным, в юрлицах, на квалифицированных позициях, таких как инженерные или производственные специальности, трудятся 359 граждан Таджикистана", – уточнил он.

В Астане по разрешениям трудятся 168 квалифицированных иностранных работников. Но есть ли среди них сотрудники ТОО "Астана Тазалық"?

"Я проверил по нашей базе. „Астана Тазалық“ у нас не числится. Они не получали разрешения. Вообще и за 2024, и за истекший период 2025 года фактов проверки и выявленных нарушений по обращениям трудовых мигрантов на территории нашей республики не зарегистрировано", – отметил представитель Комитета.

Канасылов добавил, что Таджикистан не является страной ЕАЭС, а значит, его граждане не могут работать в Казахстане без официального разрешения, как это допускается для россиян, кыргызов или белорусов.