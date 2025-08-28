В Астане сотрудники полиции задержали несовершеннолетнего водителя. 17-летний юноша оказался за рулём без прав и в состоянии опьянения, передает BAQ.KZ.

По данным ДП столицы, инцидент произошёл в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Внимание - дети!".

Выяснилось, что юноша взял машину у своей сестры и находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения.

Несовершеннолетний привлечён к административной ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом виде. Кроме того, взыскание назначено его законному представителю - за распитие подростком алкоголя, нахождение в ночное время без сопровождения взрослых и неисполнение родительских обязанностей.

Административную ответственность понёс и владелец автомобиля, который допустил передачу управления лицу без водительских прав.

"Департамент полиции г. Астаны напоминает родителям о необходимости контролировать местонахождение своих детей, особенно в ночное время. Подобные правонарушения представляют серьёзную угрозу для жизни и здоровья не только самих подростков, но и окружающих", - говорится в сообщении.