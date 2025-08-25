В Астане 18-летний угонщик устроил ДТП
Подозреваемый задержан и помещён в изолятор временного содержания.
Сегодня, 00:38
99Фото: Threads / Ilyas Dogolbayev
В Астане на улице Абылай Хана произошло ДТП с участием угнанного автомобиля. По данным полиции, 18-летний житель Темиртау похитил машину Changan Deepal S07 и, грубо нарушая правила дорожного движения, устроил опасные манёвры на улицах города, передает BAQ.KZ со ссылкой на Kris_p_astana.
Во время одной из попыток обгона молодой водитель не справился с управлением и допустил столкновение. В результате аварии пострадали три человека - они получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.
Подозреваемый задержан и помещён в изолятор временного содержания. В отношении него возбуждено уголовное дело, ведётся расследование.
