  • 25 Августа, 01:15
В Астане 18-летний угонщик устроил ДТП

Подозреваемый задержан и помещён в изолятор временного содержания.

Сегодня, 00:38
В Астане на улице Абылай Хана произошло ДТП с участием угнанного автомобиля. По данным полиции, 18-летний житель Темиртау похитил машину Changan Deepal S07 и, грубо нарушая правила дорожного движения, устроил опасные манёвры на улицах города, передает BAQ.KZ со ссылкой на Kris_p_astana.

Во время одной из попыток обгона молодой водитель не справился с управлением и допустил столкновение. В результате аварии пострадали три человека - они получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Подозреваемый задержан и помещён в изолятор временного содержания. В отношении него возбуждено уголовное дело, ведётся расследование.

