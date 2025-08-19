  • 19 Августа, 23:36

В Астане 7-летний ребёнок устроил ДТП

Пострадавших нет.

Сегодня, 22:50
pixabay Сегодня, 22:50
Сегодня, 22:50
Фото: pixabay

В Астане семилетний мальчик, оставшись без присмотра взрослых, взял ключи от родительской машины, завёл автомобиль и попытался выехать со двора. Проехав около ста метров, ребёнок не справился с управлением и врезался в два припаркованных автомобиля, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города.

По данным ведомства, обошлось без пострадавших.

Полиция установила личность ребёнка и его родителей. Взрослые привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

“По факту ненадлежащего исполнения обязанностей родители привлечены к ответственности. Полиция напоминает родителям о необходимости уделять внимание вопросам безопасности детей, не оставлять без присмотра ключи от транспортных средств и иные предметы, представляющие опасность. Подобные ситуации могут привести к угрозе жизни и здоровью не только самого ребёнка, но и окружающих”, – сообщили в полиции.

