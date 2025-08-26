В столице вынесли приговор женщине, выдававшей себя за бизнес-тренера в сфере онлайн-торговли. Она обманула клиентов на сумму свыше 50 млн тенге, передёт BAQ.KZ.

По данным прокуратуры, злоумышленница через Instagram привлекала граждан на платные курсы по онлайн-торговле и закупкам. После обучения предлагала инвестировать деньги в оптовую реализацию бытовой техники, обещая доход до 10% от вложений. Получив средства, женщина не выполняла обещаний и прекращала общение с клиентами.

Государственный обвинитель доказал её вину по 10 эпизодам мошенничества. Суд признал женщину виновной и приговорил к пяти годам лишения свободы.

В прокуратуре напомнили, что за совершение мошенничества законом предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.