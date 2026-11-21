В Астане продолжается сезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Сейчас в городских стационарах находятся 313 пациентов, среди них 220 детей и 30 беременных женщин. Об эпидемиологической ситуации рассказали на брифинге в Службе коммуникаций столицы.

По данным Управления общественного здравоохранения, амбулаторное лечение получают 2 569 человек, в том числе 1 551 ребёнок и 20 беременных женщин. Ещё 4 559 пациентов находятся под наблюдением поликлиник. В связи с ростом заболеваемости в столице усилили работу медицинских организаций и скорой помощи, увеличили количество больничных коек.

В поликлиниках открыты отдельные фильтр-кабинеты и кабинеты неотложной помощи для пациентов с симптомами респираторных инфекций. Также продолжается вакцинация против сезонного гриппа. Прививки получили 143 619 человек, из них 29 592 ребёнка.

Медики рекомендуют чаще мыть руки, проветривать помещения, избегать контактов с заболевшими и при появлении симптомов своевременно обращаться за медицинской помощью.