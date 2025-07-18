В столице произошёл крупный пожар в одном из зданий торгового дома "BIG Шанхай", расположенного в районе Байқоныр по шоссе Алаш. Возгорание произошло в ночное время, его тушение осложнялось сильным задымлением и высокой пожарной нагрузкой, передает BAQ.KZ.

По данным МЧС, на момент прибытия первых пожарных подразделений огонь охватил значительную часть здания, произошло частичное обрушение межэтажного перекрытия. Пожар развился до повышенного ранга сложности.

"Тушение осложнялось высокой горючей нагрузкой и поздним сообщением о возгорании. Задымление было сильным, площадь пожара — значительная", — сообщили в ДЧС Астаны.

На месте был создан штаб пожаротушения, а в командном центре МЧС развернут штаб для координации действий.

В ликвидации возгорания были задействованы 165 человек личного состава и 62 единицы техники.

Особо отмечается, что администрация рынка не сообщила о пожаре. Возгорание было обнаружено самими огнеборцами, заметившими густой чёрный дым, выходивший из окон первого и третьего этажей.

К утру пожар был локализован, продолжаются работы по проливке и разбору конструкций.