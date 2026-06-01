В Астане частично ограничат движение на проспекте Тлендиева
Сегодня 2026, 00:35
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 00:35Сегодня 2026, 00:35
153Фото: BAQ.kz на
В столице на участке проспекта Нургисы Тлендиева от улицы Баршын до транспортной развязки временно изменится схема движения транспорта.
С 31 мая по 15 июня здесь будут проводиться ремонтные работы, в связи с чем движение автотранспорта в обоих направлениях организуют по одной стороне проезжей части.
Водителям и пешеходам рекомендуется заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации дорожного движения.
Для обеспечения безопасности и снижения неудобств на участке установят временные дорожные знаки и информационные указатели.
Самое читаемое
- Лошади Пржевальского выпущены в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
- Более 4 тысяч деревьев высадили в новом экопарке Караганды
- Ребенка сбили на "зебре" в центре Кокшетау
- Жителя Астаны арестовали на 15 суток за агрессивное поведение в автобусе
- Идирисов принес Казахстану серебро на Кубке вызова