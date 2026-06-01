В Астане частично ограничат движение на проспекте Тлендиева

В столице на участке проспекта Нургисы Тлендиева от улицы Баршын до транспортной развязки временно изменится схема движения транспорта.

С 31 мая по 15 июня здесь будут проводиться ремонтные работы, в связи с чем движение автотранспорта в обоих направлениях организуют по одной стороне проезжей части.

Водителям и пешеходам рекомендуется заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации дорожного движения.

Для обеспечения безопасности и снижения неудобств на участке установят временные дорожные знаки и информационные указатели.