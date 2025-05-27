В Астане четверо мужчин вымогали у подростка деньги на учёбу за границей
Группа шантажистов осуждена за давление на несовершеннолетнего.
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Четверо мужчин приговорены к 10 годам лишения свободы за вымогательство у несовершеннолетнего. Об этом сообщили в прокуратуре столицы, передаёт BAQ.KZ.
Как установлено следствием, осуждённые узнали, что подросток готовится к обучению за рубежом и располагает крупной суммой денег, предоставленной родителями. После этого злоумышленники вступили в сговор с целью незаконного завладения этими средствами.
Под психологическим давлением, сопровождавшимся демонстрацией огнестрельного оружия, подросток был вынужден передать злоумышленникам 4 миллиона тенге. Во время очередной попытки передачи 100 тысяч тенге двое участников преступной группы были задержаны с поличным. Впоследствии были арестованы и их сообщники.
Суд признал всех четверых виновными. Каждому назначено наказание — 10 лет лишения свободы. Материальный ущерб был возмещён в полном объёме, также в пользу потерпевшего взыскано 2 млн тенге в виде моральной компенсации.
"Дело рассматривалось с особым вниманием, поскольку касается прав несовершеннолетнего. Подобные преступления — приоритетный объект внимания прокуратуры столицы", — отметили в надзорном органе.
Согласно статье 194 УК РК, за вымогательство может быть назначено наказание до 15 лет тюремного заключения. При этом уголовная ответственность в ряде случаев наступает уже с 14 лет.
Прокуратура напоминает, что в случае совершения преступления несовершеннолетним, не достигшим возраста уголовной ответственности, ответственность за их действия несут родители или законные представители.
Ранее мы писали о том, как вымогатели заставляли студентов оформлять кредиты в Павлодарской области.
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