В Астане дрон полиции зафиксировал слив бетонных отходов
В Астане полицейские выявляют нарушения правил благоустройства с использованием беспилотных летательных аппаратов, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
Работа ведётся в рамках республиканской экологической акции "Таза Қазақстан".
Как уточняется, столичная полиция проводит комплекс мероприятий, направленных на пресечение нарушений в сфере благоустройства, а также на обеспечение общественного порядка и санитарного состояния города. С начала акции сотрудники полиции выявили и пресекли более 69 тысяч нарушений.
К административной ответственности привлечены водители 698 грузовых и 213 ассенизаторских автомобилей за несоблюдение экологических требований. Для повышения эффективности контроля полиция активно применяет современные технические средства, включая дроны.
Использование беспилотников позволяет в режиме реального времени наблюдать за городской территорией, фиксировать нарушения в труднодоступных местах и оперативно реагировать на противоправные действия. Так, в ходе одного из полётов дрона были зафиксированы факты незаконного слива бетонных отходов на улице С655, совершённые водителями грузовых автомобилей. По этим фактам нарушители были привлечены к административной ответственности.
В полиции отметили, что применение современных технологий способствует поддержанию чистоты, порядка и безопасности в столице, и призвали жителей и гостей города соблюдать требования законодательства, а также правила благоустройства и общественного порядка.
