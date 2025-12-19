В Астане полицейские выявляют нарушения правил благоустройства с использованием беспилотных летательных аппаратов, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Работа ведётся в рамках республиканской экологической акции "Таза Қазақстан".

Как уточняется, столичная полиция проводит комплекс мероприятий, направленных на пресечение нарушений в сфере благоустройства, а также на обеспечение общественного порядка и санитарного состояния города. С начала акции сотрудники полиции выявили и пресекли более 69 тысяч нарушений.

К административной ответственности привлечены водители 698 грузовых и 213 ассенизаторских автомобилей за несоблюдение экологических требований. Для повышения эффективности контроля полиция активно применяет современные технические средства, включая дроны.

Использование беспилотников позволяет в режиме реального времени наблюдать за городской территорией, фиксировать нарушения в труднодоступных местах и оперативно реагировать на противоправные действия. Так, в ходе одного из полётов дрона были зафиксированы факты незаконного слива бетонных отходов на улице С655, совершённые водителями грузовых автомобилей. По этим фактам нарушители были привлечены к административной ответственности.

В полиции отметили, что применение современных технологий способствует поддержанию чистоты, порядка и безопасности в столице, и призвали жителей и гостей города соблюдать требования законодательства, а также правила благоустройства и общественного порядка.