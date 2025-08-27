В Астане экс-менеджер украл 14 млн тенге со счёта компании
Похищенные средства он потратил на личные нужды.
Вчера, 23:15
В Астане полицейские задержали 28-летнего мужчину, подозреваемого в хищении крупных денежных средств, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
По данным полиции, фигурант ранее работал менеджером по продажам и имел доступ к корпоративному банковскому счёту. После увольнения его доступ не был своевременно аннулирован. Этой лазейкой он воспользовался: на протяжении нескольких месяцев переводил деньги на свои личные счета.
"Общий ущерб компании составил 14 млн тенге. Похищенные средства подозреваемый тратил на личные нужды", - говорится в сообщении.
Мужчина водворен в изолятор временного содержания. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование.
