В Астане полицейские задержали 28-летнего мужчину, подозреваемого в хищении крупных денежных средств, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По данным полиции, фигурант ранее работал менеджером по продажам и имел доступ к корпоративному банковскому счёту. После увольнения его доступ не был своевременно аннулирован. Этой лазейкой он воспользовался: на протяжении нескольких месяцев переводил деньги на свои личные счета.

"Общий ущерб компании составил 14 млн тенге. Похищенные средства подозреваемый тратил на личные нужды", - говорится в сообщении.

Мужчина водворен в изолятор временного содержания. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование.



