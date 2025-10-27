В Астане горит хозяйственный корпус на улице Аксай
Спасатели работают по повышенному рангу вызова.
Сегодня, 08:33
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 08:33Сегодня, 08:33
64Фото: МЧС РК
В Астане столичные спасатели ликвидируют пожар в хозяйственном корпусе, расположенном на улице Аксай в районе Байконыр, передаёт BAQ.KZ.
По данным пресс-службы ДЧС, сообщение о возгорании поступило сегодня. На место оперативно прибыли подразделения противопожарной службы, работающие по повышенному рангу вызова.
Создан оперативный штаб пожаротушения, организована бесперебойная подача воды. На месте задействованы четыре боевых участка.
Информация о пострадавших на данный момент не поступала.
Самое читаемое
- Более 460 тонн продукции привезли на финальную ярмарку в Астане
- "Золото за Казахстан!" Боец Санжар Картай победил на юношеских Азиатских играх в Бахрейне
- Мотоциклист погиб при столкновении с лошадью в Актау
- Казахстанские легкоатлеты завоевали ещё две медали на юношеской Азиаде в Бахрейне
- Пятое "золото" на юношеских Азиатских играх в Бахрейне завоевал Казахстан