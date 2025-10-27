  • 27 Октября, 08:51

В Астане горит хозяйственный корпус на улице Аксай

Спасатели работают по повышенному рангу вызова.

Фото: МЧС РК

В Астане столичные спасатели ликвидируют пожар в хозяйственном корпусе, расположенном на улице Аксай в районе Байконыр, передаёт BAQ.KZ.

По данным пресс-службы ДЧС, сообщение о возгорании поступило сегодня. На место оперативно прибыли подразделения противопожарной службы, работающие по повышенному рангу вызова.

Создан оперативный штаб пожаротушения, организована бесперебойная подача воды. На месте задействованы четыре боевых участка.

Информация о пострадавших на данный момент не поступала.

