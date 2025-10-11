В Астане государству возвращён неосвоенный участок площадью почти 9 гектаров
Земля, выделенная под строительство торгового центра, годами простаивала без дела.
В Астане в госсобственность возвращён неосвоенный земельный участок площадью 8,9 га, который ранее был выделен под строительство торгового центра, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в департаменте по управлению земельными ресурсами города, во время внеплановой проверки было установлено, что участок длительное время не использовался по целевому назначению.
Землепользователю выдали предписание об устранении нарушений в течение года, однако требования выполнены не были. После этого департамент обратился в специализированный межрайонный экономический суд с иском о принудительном изъятии земли.
Суд удовлетворил иск в пользу государства. Решение было подтверждено городским судом Астаны, и участок окончательно возвращён в госсобственность.
