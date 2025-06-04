В двух крупнейших городах Казахстана - Астане и Алматы - стартовал пилотный проект по внедрению смарт-видеожетонов для фельдшеров скорой помощи. Это первая в стране инициатива, направленная на повышение безопасности медицинских работников во время выездов, особенно в случаях нападений и агрессивного поведения со стороны пациентов.

Миниатюрные устройства с функцией видеофиксации, кнопкой SOS и GPS-трекингом уже прошли тестирование на более чем 3 000 выездах скорой помощи. После окончания смены записи автоматически выгружаются в централизованную защищённую систему.

"Безопасность наших медиков - безусловный приоритет", - отметил вице-министр здравоохранения Ербол Оспанов, подчеркнув, что технология не только защищает фельдшеров, но и укрепляет доверие граждан к системе здравоохранения.

Проект реализуется при поддержке Минздрава, МВД, АО "Казахтелеком" и Samsung. Вся система интегрирована с Центром оперативного управления МВД: при нажатии кнопки SOS видеосигнал мгновенно поступает в экстренные службы.

Глава "Казахтелекома" Багдат Мусин подчеркнул, что смарт-видеожетоны — это не просто гаджет, а технология, которая обеспечивает юридическую защиту и прозрачность работы медиков. Это особенно актуально на фоне тревожной статистики: только за 2023 год в Казахстане было зафиксировано 80 нападений на медиков, а с 2019 по 2023 год - 158 случаев.

По итогам пилота власти рассмотрят возможность внедрения системы в других регионах страны.