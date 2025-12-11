Преступность в Казахстане продолжает снижаться, и данные за январь–октябрь 2025 года подтверждают устойчивый позитивный тренд, передает BAQ.KZ со ссылкой на Finprom.

За десять месяцев в стране зарегистрировано 90 884 уголовных преступлений — на 5,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Наиболее заметное снижение зафиксировано в крупных городах, однако не все центры страны смогли повторить общенациональную динамику.

Эксперты связывают общее сокращение преступности с усилением профилактических мер и развитием технологий мониторинга. Программа "Безопасный город", включающая расширение сетей видеонаблюдения и внедрение интеллектуальных систем анализа данных, уже дает ощутимые результаты. Правоохранительные органы отмечают, что цифровая трансформация помогает быстро реагировать на инциденты и предотвращать правонарушения.

Среди мегаполисов лидером по улучшению ситуации стала Астана. Здесь число преступлений снизилось на 27,6% — с 16 045 до 11 616 случаев, а уровень преступности уменьшился с 10,7 до 7,2 на тысячу человек. Алматы также демонстрирует впечатляющие показатели — преступность сократилась на 25,5%. Шымкент подтвердил статус одного из самых безопасных мегаполисов: число преступлений уменьшилось на 18,9%, а уровень преступности снизился до 3,1.

В областных центрах также наблюдается позитивная динамика. В Семее зарегистрировано всего 367 преступлений, что позволило городу сохранить статус одного из самых безопасных в стране. Актобе и Атырау улучшили показатели более чем на 20%. Талдыкорган и Уральск вошли в число лидеров по темпам сокращения преступности — минус 28,3% и 29,5% соответственно. В Актау динамика получилась рекордной — число преступлений сократилось более чем на треть.

Однако не все города вписываются в общую тенденцию. В Конаеве и Костанае наблюдается рост преступности. Особенно неблагоприятная ситуация отмечена в Павлодаре — здесь количество зарегистрированных преступлений увеличилось на 36,4%, что делает город главным аутсайдером года. В Туркестане также зафиксирован умеренный рост.

Ключевые государственные документы формируют системный фундамент для улучшения городской безопасности. Концепция регионального развития до 2030 года предусматривает широкое внедрение интеллектуальных систем наблюдения, автоматическое выявление правонарушений, а также контроль за освещённостью улиц. В дорожной политике реализуется принцип Vision Zero, направленный на снижение смертности и аварийности.

Большую роль играет и партнёрство государства с обществом. Концепция обеспечения общественной безопасности на 2024–2028 годы оставляет значительное место для развития частных охранных организаций и интеграции их возможностей в общую систему безопасности. Усиленное видеонаблюдение в криминогенных зонах уже демонстрирует эффективность.

Цифровые инициативы МВД также становятся важным фактором. Сервис "Закон и порядок" в приложении eGov Mobile позволяет гражданам напрямую сообщать о правонарушениях. А новая платформа qyzmet-police.kz автоматизирует набор кадров в органы внутренних дел, повышая прозрачность и доступность службы.

В совокупности эти меры формируют устойчивую тенденцию к снижению преступности, делая города Казахстана более безопасными и технологичными.