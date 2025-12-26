Специальные прокуроры Актюбинской области завершили расследование уголовного дела в отношении организованной преступной группы, которая через интернет-магазин Qymyz shop занималась реализацией психотропных веществ на территории Казахстана, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в надзорном органе, противоправная деятельность была выявлена во взаимодействии с сотрудниками Департамент полиции Актюбинской области. Общий оборот интернет-магазина, действовавшего по всей стране, превысил 50 млн тенге.

Следствием установлено, что преступная схема была организована в мессенджере Telegram по принципу "бесконтактной связи". Расчеты за запрещенные вещества проводились через банковские карты так называемых дропперов, что позволяло участникам группы скрывать движение денежных средств.

По выявленным фактам проведены досудебные расследования по статьям 262, 297 и 299-1 Уголовного кодекса Республики Казахстан, предусматривающим ответственность за создание и руководство организованной группой, незаконное приобретение, хранение и перевозку психотропных веществ в целях сбыта, а также их пропаганду и незаконную рекламу.

В ходе оперативно-следственных мероприятий установлены и задержаны шесть подозреваемых на территории Карагандинской, Северо-Казахстанской и Актюбинской областей, а также в Астане. В рамках следственных действий изъято более 10 килограммов психотропных веществ.

В результате проведенных процессуальных мероприятий деятельность интернет-магазина полностью пресечена. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.