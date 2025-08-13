В преддверии I чемпионата мира среди военнослужащих в столице Казахстана состоялся мастер-класс по казахской национальной борьбе. В мероприятии приняли участие представители более 20 стран, передает BAQ.kz.

В спортивном комплексе Qazaqstan прошёл мастер-класс по қазақ күресі для участников первого в истории чемпионата мира по казахской борьбе среди военнослужащих. Организатором выступила Ассоциация Qazaq kuresi при поддержке Министерства обороны РК.

Участников из разных стран с особенностями национальной борьбы ознакомил международный инструктор по судейству United World Wrestling (UWW), главный судья международных турниров по қазақ күресі, алышу и панкратиону Эдмар Абдуллаев. Он провёл теоретический семинар, где подробно рассказал о нюансах правил, спорных моментах и роли секундантов в ходе поединков.

Практическую часть занятия провёл бронзовый призёр Олимпийских игр, капитан Гумар Кыргызбаев, который продемонстрировал свои фирменные приёмы и методы подготовки.

Особое внимание привлёк визит официального представителя штаб-квартиры CISM, президента Комитета CISM по дзюдо, полковника Резы Бакари из Ирана. Он не только принял участие в тренировке, но и провёл дружеские схватки с итальянскими борцами. В знак уважения председатель Спорткомитета Министерства обороны РК, полковник Арман Абеуов, подарил почётному гостю национальную куртку для борьбы — beren.

Большой интерес к қазақ күресі со стороны иностранных военных подтвердил международный статус национального вида спорта. По словам полковника Бакари, казахская борьба может быть достойно представлена на мировой арене в рамках CISM.