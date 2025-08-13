В Астане иностранным военным провели мастер-класс по қазақ күресі
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В преддверии I чемпионата мира среди военнослужащих в столице Казахстана состоялся мастер-класс по казахской национальной борьбе. В мероприятии приняли участие представители более 20 стран, передает BAQ.kz.
В спортивном комплексе Qazaqstan прошёл мастер-класс по қазақ күресі для участников первого в истории чемпионата мира по казахской борьбе среди военнослужащих. Организатором выступила Ассоциация Qazaq kuresi при поддержке Министерства обороны РК.
Участников из разных стран с особенностями национальной борьбы ознакомил международный инструктор по судейству United World Wrestling (UWW), главный судья международных турниров по қазақ күресі, алышу и панкратиону Эдмар Абдуллаев. Он провёл теоретический семинар, где подробно рассказал о нюансах правил, спорных моментах и роли секундантов в ходе поединков.
Практическую часть занятия провёл бронзовый призёр Олимпийских игр, капитан Гумар Кыргызбаев, который продемонстрировал свои фирменные приёмы и методы подготовки.
Особое внимание привлёк визит официального представителя штаб-квартиры CISM, президента Комитета CISM по дзюдо, полковника Резы Бакари из Ирана. Он не только принял участие в тренировке, но и провёл дружеские схватки с итальянскими борцами. В знак уважения председатель Спорткомитета Министерства обороны РК, полковник Арман Абеуов, подарил почётному гостю национальную куртку для борьбы — beren.
Большой интерес к қазақ күресі со стороны иностранных военных подтвердил международный статус национального вида спорта. По словам полковника Бакари, казахская борьба может быть достойно представлена на мировой арене в рамках CISM.
Самое читаемое
- Закроют ли русскоязычные классы в Казахстане?
- Джей Ло показала казахские украшения и ковер казахстанской художницы
- Дожди и недозрелый хлеб: фермеры Костанайской области спешат начать уборку
- В каком состоянии стадионы Казахстана после концерта Джей Ло
- Боли в мышцах, озноб, сыпь: есть ли угроза завоза лихорадки чикунгунья в Казахстан