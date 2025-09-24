В центре Астаны грядут временные изменения в работе общественного транспорта: схема 26 автобусных маршрутов будет скорректирована, передает BAQ.KZ со ссылкой на городскую транспортную компания CTS.

Причина — ремонт на оживлённом перекрёстке проспекта Мангилик Ел и улицы Динмухамеда Кунаева.

Чтобы избежать заторов и обеспечить безопасность, автобусы будут объезжать участок, находящийся на ремонте. Изменения затронут такие популярные маршруты, как № 10, 12, 15, 15А, 18, 19, 21, 29, 29А, 30, 32, 35, 40, 46, 47, 50, 51, 54, 55А, 55Б, 56, 60, 61, 70, 121 и 504.

Жителям столицы советуют заранее планировать поездки и следить за обновлениями, чтобы избежать неудобств.