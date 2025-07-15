Несколько автобусов в Астане изменили маршруты
Корректировки носят временный характер.
Сегодня, 10:41
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Сегодня, 10:41Сегодня, 10:41
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Жителей и гостей столицы ожидают временные изменения в работе общественного транспорта - в Астане скорректированы схемы движения нескольких автобусных маршрутов. Об этом сообщает компания "City Transportation Systems" (CTS), передает BAQ.KZ.
Список маршрутов, попавших под изменения: № 21, 32, 43, 50, 322.
По данным CTS, корректировки носят временный характер и связаны с ремонтными работами и улучшением транспортной инфраструктуры. В компании уже настоятельно рекомендуют пассажирам заранее планировать свои поездки, особенно в утренние и вечерние часы пик.
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