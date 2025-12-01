В Астане к уборке снега привлекли почти 1000 единиц техники и более 400 рабочих
В Астане коммунальные службы работают в усиленном режиме, ежедневно привлекая тысячи сотрудников и спецтехнику для уборки снега, передает BAQ.KZ. 12 декабря было совершено 1 634 рейса, вывезено более 20 тысяч кубических метров снега, а в ночь на 13 декабря на расчистку улиц вышли 413 дорожных рабочих и 972 единицы техники.
С начала зимнего сезона из столицы вывезено уже 481 449 кубических метров снега с помощью 37 749 грузовиков. В первую очередь очищаются основные магистрали и маршруты общественного транспорта, затем работы продолжаются во дворах, на площадях, тротуарах и остановках.
Акимат призывает жителей и гостей города соблюдать правила безопасности, быть внимательными на дорогах и тротуарах и по возможности воздерживаться от дальних поездок в период неблагоприятной погоды.
