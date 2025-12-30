  • 30 Декабря, 10:16

Жителей Астаны предупредили о гололёде

В Астане коммунальные службы переведены на усиленный режим работы

Сегодня, 09:49
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Жителей Астаны предупредили о гололёде Сегодня, 09:49
Сегодня, 09:49
57

Осадки в виде дождя выпали сегодня в Астане. В связи с ухудшением погодных условий коммунальные службы столицы переведены на усиленный режим работы, передает BAQ.KZ со ссылкой на акимат.

Проводится обработка проезжей части, тротуаров и пешеходных зон противогололёдными материалами. Работы ведутся круглосуточно, сообщили на официальном сайте столичного акимата.

Горожан и гостей столицы просят соблюдать меры предосторожности, быть внимательными при передвижении по улицам, особенно при переходе проезжей части, выбирать нескользящую обувь и по возможности отказаться от дальних поездок.

Водителям рекомендуется учитывать ухудшение видимости и скользкое дорожное покрытие, соблюдать установленный скоростной режим и безопасную дистанцию, а также проверить техническое состояние автомобилей и соответствие шин текущим погодным условиям.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует обращаться в экстренные службы по номеру 112.

Самое читаемое

Наверх