Жителей Астаны предупредили о гололёде
В Астане коммунальные службы переведены на усиленный режим работы
Осадки в виде дождя выпали сегодня в Астане. В связи с ухудшением погодных условий коммунальные службы столицы переведены на усиленный режим работы, передает BAQ.KZ со ссылкой на акимат.
Проводится обработка проезжей части, тротуаров и пешеходных зон противогололёдными материалами. Работы ведутся круглосуточно, сообщили на официальном сайте столичного акимата.
Горожан и гостей столицы просят соблюдать меры предосторожности, быть внимательными при передвижении по улицам, особенно при переходе проезжей части, выбирать нескользящую обувь и по возможности отказаться от дальних поездок.
Водителям рекомендуется учитывать ухудшение видимости и скользкое дорожное покрытие, соблюдать установленный скоростной режим и безопасную дистанцию, а также проверить техническое состояние автомобилей и соответствие шин текущим погодным условиям.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует обращаться в экстренные службы по номеру 112.
