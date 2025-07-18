В Байконырском районе Астаны потушен масштабный пожар, произошедший в трёхэтажном здании рынка "Биг Шанхай", передает BAQ.KZ.

По данным МЧС РК, пожар полностью ликвидирован на площади 30113 кв.м. В настоящее время причины возгорания выясняются.

Как сообщили в ДЧС, тушение осложнялось рядом факторов.

"Тушения пожара осложнялось интенсивным распространением огня на большой площади, наличием горючих материалов, сильным задымлением и высокой температурой. Дополнительную сложность создавала плотная застройка торговых павильонов и ограниченный доступ к очагам возгорания", - говорится в сообщении.

Несмотря на сложную обстановку, пожарным удалось локализовать возгорание и не допустить его дальнейшего распространения.

"Благодаря слаженным действиям спасателей не было допущено распространения огня на близлежащие здания", - сообщили в ведомстве.

Информации о пострадавших не поступало.