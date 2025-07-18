В Астане ликвидирован крупный пожар на рынке "Биг Шанхай"
Информации о пострадавших не поступало.
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В Байконырском районе Астаны потушен масштабный пожар, произошедший в трёхэтажном здании рынка "Биг Шанхай", передает BAQ.KZ.
По данным МЧС РК, пожар полностью ликвидирован на площади 30113 кв.м. В настоящее время причины возгорания выясняются.
Как сообщили в ДЧС, тушение осложнялось рядом факторов.
"Тушения пожара осложнялось интенсивным распространением огня на большой площади, наличием горючих материалов, сильным задымлением и высокой температурой. Дополнительную сложность создавала плотная застройка торговых павильонов и ограниченный доступ к очагам возгорания", - говорится в сообщении.
Несмотря на сложную обстановку, пожарным удалось локализовать возгорание и не допустить его дальнейшего распространения.
"Благодаря слаженным действиям спасателей не было допущено распространения огня на близлежащие здания", - сообщили в ведомстве.
Информации о пострадавших не поступало.
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