В Астане мошенница под видом кредитного консультанта обманула более 30 человек
Полицейские раскрыли крупную схему мошенничества с "льготными кредитами".
В столице сотрудники полиции задержали 37-летнюю женщину, подозреваемую в серии крупных мошенничеств, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
Аферистка действовала под предлогом оказания финансовой помощи и представлялась специалистом с опытом работы в сфере кредитования. Жертвам она обещала оформление льготного кредита по государственной программе со ставкой 8% годовых.
Психологически давя на доверие и внушая уверенность, женщина требовала предоплаты якобы за ускорение процесса или оформление документов. Так, одна из потерпевших перевела ей около 5 миллионов тенге, надеясь на "государственный" кредит. Однако никаких займов оформлено не было — деньги исчезли вместе с "помощницей".
Подозреваемую удалось задержать. Сейчас она водворена в изолятор временного содержания, ведется досудебное расследование. Как выяснили полицейские, задержанная может быть причастна к более чем 30 аналогичным эпизодам мошенничества.
Правоохранительные органы призывают граждан быть особенно внимательными и не доверять финансовые вопросы незнакомым лицам.
