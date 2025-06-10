В Астане полицейские раскрыли аферу с "элитными" визами, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz. В центре скандала оказалась 35-летняя исполнительная директор консалтинговой компании, которая предлагала своим клиентам помощь в оформлении мультивизы в США и вида на жительство в Испании.

Жертвой мошенницы стала жительница столицы, которая поверила обещаниям и передала "визовому специалисту" 20 миллионов тенге. Однако ни виз, ни документов она так и не получила.

По данным следствия, подозреваемая, зная о блокировке счетов компании частными судебными исполнителями, просила клиентов переводить деньги на счета своих родственников и сотрудников. Все "соглашения" заключались устно, что усложнило доказательство обмана, но не помешало раскрыть схему.

Полученные средства женщина тратила по собственному усмотрению, не имея намерения выполнять обещания. На допросе она признала свою вину.

Сейчас фигурантка дела водворена в изолятор временного содержания. Полиция продолжает проверку - не исключено, что у дела появятся новые эпизоды и потерпевшие.