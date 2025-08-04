В Астане мотоциклист наехал на бордюр и погиб
Мотоциклист погиб в Астане после столкновения с бордюром и столбом.
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Дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом произошло в Астане, передает BAQ.KZ.
Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции столицы.
По предварительным данным, водитель мотоцикла двигался по улице Кошкарбаева и, не справившись с управлением, совершил наезд на бордюр. После этого мотоцикл столкнулся с припаркованными автомобилями, а затем — с опорой уличного освещения.
В результате аварии мотоциклист получил тяжёлые травмы. Он был доставлен в медицинское учреждение, однако спасти его не удалось — пострадавший скончался.
"По факту ДТП возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся все необходимые оперативно-следственные мероприятия по установлению точных обстоятельств произошедшего", — уточнили в полиции.
В ведомстве напомнили участникам дорожного движения о необходимости строго соблюдать ПДД, особенно при управлении транспортными средствами в черте города:
"Будьте предельно внимательны на дороге. Нарушения могут стоить жизни. Также напоминаем, что за распространение недостоверной информации предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством".
По данным из соцсетей, мужчина мог уснуть за рулем.
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