Дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом произошло в Астане, передает BAQ.KZ.

Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции столицы.

По предварительным данным, водитель мотоцикла двигался по улице Кошкарбаева и, не справившись с управлением, совершил наезд на бордюр. После этого мотоцикл столкнулся с припаркованными автомобилями, а затем — с опорой уличного освещения.

В результате аварии мотоциклист получил тяжёлые травмы. Он был доставлен в медицинское учреждение, однако спасти его не удалось — пострадавший скончался.

"По факту ДТП возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся все необходимые оперативно-следственные мероприятия по установлению точных обстоятельств произошедшего", — уточнили в полиции.

В ведомстве напомнили участникам дорожного движения о необходимости строго соблюдать ПДД, особенно при управлении транспортными средствами в черте города:

"Будьте предельно внимательны на дороге. Нарушения могут стоить жизни. Также напоминаем, что за распространение недостоверной информации предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством".

По данным из соцсетей, мужчина мог уснуть за рулем.