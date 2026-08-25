В Астане сотрудники криминальной полиции задержали 29-летнего жителя столицы. Мужчину подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

Как произошла афера

По данным Министерства внутренних дел, подозреваемый вошел в доверие к своему знакомому и сфотографировал принадлежавший ему автомобиль Toyota Camry белого цвета.

Позже он использовал фотографии машины, чтобы предложить ее к продаже другому знакомому. Автомобиль был реализован по заниженной цене.

При этом подозреваемый скрыл от покупателя, что транспортное средство ему не принадлежит и он не имеет права распоряжаться им.

Какой ущерб причинен

В результате владелец автомобиля получил материальный ущерб в размере 11,5 млн тенге.

После обращения потерпевшего в полицию сотрудники криминальной полиции провели оперативно-розыскные мероприятия и установили личность подозреваемого.

Мужчина был задержан и водворен в изолятор временного содержания.

Что говорит полиция

По данному факту проводится досудебное расследование. Иные подробности дела не разглашаются.

Правоохранители призывают автовладельцев при передаче транспортных средств третьим лицам оформлять все сделки в соответствии с требованиями законодательства.

«Даже договоренности между знакомыми должны быть закреплены документально. Устные соглашения, основанные исключительно на доверии, могут привести к тому, что граждане станут жертвами мошенников», – предупреждают в ведомстве.

Ранее 11 человек стали жертвами лже-посредницы по продаже квартир в Караганде.

9 июля в отдел полиции имени Казыбек би обратилась 29-летняя жительница Караганды. Она рассказала, что в июне 44-летняя женщина предложила помочь приобрести квартиру в одном из строящихся жилых комплексов города по выгодной цене.

Получив от потерпевшей 6 миллионов тенге, подозреваемая не выполнила обещание – квартиру не оформила и деньги не вернула.

После обращения женщины полицейские провели оперативно-розыскные и следственные мероприятия, в результате чего подозреваемую установили и задержали.

В ходе расследования в полицию обратились еще 10 граждан, которые сообщили о похожей схеме обмана. По данным следствия, с 2023 года женщина могла входить в доверие к людям, обещая помочь с покупкой жилья по привлекательной цене, после чего получала от них деньги.

На данный момент установленный ущерб составляет около 70 миллионов тенге. При этом количество потерпевших может увеличиться.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Подозреваемая находится в изоляторе временного содержания. Полиция также проверяет ее возможную причастность к другим аналогичным преступлениям.

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