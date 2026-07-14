11 человек стали жертвами лже-посредницы по продаже квартир в Караганде

В Караганде полиция расследует дело о мошенничестве при продаже квартир в строящихся жилых комплексах. По предварительным данным, от действий подозреваемой пострадали 11 человек, а сумма ущерба составила около 70 миллионов тенге.

Как сообщили в полиции, 9 июля в отдел полиции имени Казыбек би обратилась 29-летняя жительница Караганды. Она рассказала, что в июне 44-летняя женщина предложила помочь приобрести квартиру в одном из строящихся жилых комплексов города по выгодной цене.

Получив от потерпевшей 6 миллионов тенге, подозреваемая не выполнила обещание – квартиру не оформила и деньги не вернула.

После обращения женщины полицейские провели оперативно-розыскные и следственные мероприятия, в результате чего подозреваемую установили и задержали.

В ходе расследования в полицию обратились еще 10 граждан, которые сообщили о похожей схеме обмана. По данным следствия, с 2023 года женщина могла входить в доверие к людям, обещая помочь с покупкой жилья по привлекательной цене, после чего получала от них деньги.

На данный момент установленный ущерб составляет около 70 миллионов тенге. При этом количество потерпевших может увеличиться.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Подозреваемая находится в изоляторе временного содержания. Полиция также проверяет ее возможную причастность к другим аналогичным преступлениям.

Правоохранители призывают граждан быть внимательными при сделках с недвижимостью, оформлять все договоренности официально и тщательно проверять информацию о продавцах и посредниках.

Ранее был задержан лжесотрудник ДЭР за мошенничество.

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