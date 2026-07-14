Аферу на 44 млн теңге провернула предпринимательница в Костанае
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В Костанайском суде вынесли приговор предпринимательнице, обвиняемой в мошенничестве.
По данным суда, от ее действий пострадали четыре человека, а общий ущерб превысил 44 миллиона теңге .
Как установлено в ходе судебного разбирательства, женщина, зарегистрировавшая индивидуальное предприятие Velvet, размещала объявления на торговых интернет-площадках и предлагала оформить товары в рассрочку. При этом исполнять обязательства по продаже товара она не собиралась. Полученные деньги предпринимательница обналичивала и использовала в личных целях.
Кроме того, подсудимая предлагала услуги по обмену теңге на рубли и доллары по курсу ниже рыночного, не имея лицензии на проведение обменных операций. Полученные от клиентов деньги она также присвоила.
В результате мошеннических действий четырем потерпевшим был причинен ущерб на сумму свыше 44 миллионов теңге .
В суде женщина полностью признала свою вину и раскаялась. При назначении наказания суд учел это, а также наличие у нее на иждивении малолетних детей. Отягчающих обстоятельств установлено не было.
По совокупности преступлений суд назначил предпринимательнице 6 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью в сфере финансовых услуг сроком на пять лет.
Вместе с тем, в соответствии с законодательством, исполнение наказания в виде лишения свободы отсрочено на пять лет в связи с наличием малолетнего ребенка.
Гражданские иски потерпевших о возмещении причиненного ущерба удовлетворены в полном объеме.
Приговор не вступил в законную силу.
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