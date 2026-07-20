Жамбылка лишилась свободы за продажу дивана через соцсети

Жамбылский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении женщины, которую признали виновной в мошенничестве при продаже мебели через социальную сеть TikTok.

Как установил суд, в апреле 2026 года женщина разместила объявление о продаже дивана по акции за 60 тысяч тенге, представившись продавцом. Покупательница связалась с ней по указанному номеру телефона.

Под предлогом необходимости предоплаты за мебель продавец убедила женщину перевести 25 тысяч тенге на чужой банковский счет. После получения денег диван так и не был доставлен, а связь с продавцом прекратилась. Потерпевшая обратилась в полицию.

В ходе судебного разбирательства вина подсудимой была подтверждена показаниями участников дела, свидетелей, банковскими документами и другими материалами.

Женщина признала свою вину, раскаялась и добровольно возместила причиненный ущерб. Потерпевшая подтвердила, что получила компенсацию.

При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства – признание вины, раскаяние и возмещение вреда. Вместе с тем было установлено, что ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за мошенничество и совершила новое аналогичное преступление во время отбывания наказания.

В итоге суд признал ее виновной по статье 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан – Мошенничество и по совокупности приговоров назначил окончательное наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы.

Приговор вступил в законную силу.

В последние годы в Казахстане участились случаи мошенничества, связанные с продажей квартир в строящихся жилых комплексах. Злоумышленники нередко используют доверие граждан, предлагая приобрести жилье по цене ниже рыночной или обещая помочь с оформлением квартиры через застройщиков.

Чаще всего такие схемы строятся на привлечении денег под видом первоначального взноса, бронирования квартиры или оплаты услуг посредника. При этом потерпевшим могут предоставляться поддельные документы либо ложная информация о наличии договоренностей с застройщиками.

Правоохранительные органы рекомендуют перед покупкой жилья проверять документы на объект, наличие разрешительной документации у застройщика, заключать договоры только в официальном порядке и не передавать деньги без подтверждающих документов.

По данным правоохранительных органов, дела о мошенничестве при сделках с недвижимостью относятся к числу наиболее сложных из-за большого количества потерпевших и значительных сумм ущерба. В случае подозрений гражданам рекомендуют обращаться в полицию и не пытаться решать подобные ситуации через неофициальных посредников.

Ранее 11 человек стали жертвами лже-посредницы по продаже квартир в Караганде.

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