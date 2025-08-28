  • 28 Августа, 01:39

В Астане на два дня закроют дорогу к посёлку Нурлы

Движение будет организовано по альтернативным подъездным путям.

28 и 29 августа в Астане временно перекроют дорогу, ведущую к посёлку Нурлы, передает BAQ.KZ со ссылкой на сайт акимата города.

Ограничение связано с проведением работ по укладке верхнего слоя дорожного полотна. На период ремонта движение будет организовано по альтернативным маршрутам.

"Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели", - говорится в сообщении.

