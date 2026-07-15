В Астане на месяц перекроют важный перекресток
15 Июля 2026, 18:04
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15 Июля 2026, 18:0415 Июля 2026, 18:04
102Фото: Freepik
В Астане почти на месяц ограничат движение транспорта на одном из оживленных перекрестков города. Это связано со строительством нового участка улицы Толе би, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, с 16 июля по 20 августа будет полностью перекрыто движение на пересечении проспекта Улы Дала и улицы Толе би.
Ограничения вводятся в рамках проекта строительства улицы Толе би на участке от улицы Розы Баглановой до проспекта Улы Дала.
На время проведения работ водителям рекомендуют пользоваться альтернативными маршрутами:
- от проспекта Туран через улицу Е54 до улицы Толе би;
- от проспекта Улы Дала по местному проезду до улицы Толе би.
Горожан просят заранее планировать маршруты и учитывать временные изменения в организации дорожного движения.
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