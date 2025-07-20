  • 20 Июля, 04:56
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В Астане на стройке обрушился башенный кран, погиб рабочий

По факту трагедии возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Сегодня, 04:20
АВТОР
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BAQ.KZ Сегодня, 04:20
Сегодня, 04:20
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Фото: BAQ.KZ

В Астане на строительной площадке произошёл смертельный инцидент, вечером 18 июля около 20:00 обрушился башенный кран. Как сообщили в правоохранительных органах, в момент падения внутри кабины находился рабочий. От полученных травм мужчина скончался на месте, передает BAQ.KZ.

По предварительным данным, причиной трагедии могло стать нарушение правил техники безопасности при проведении строительных работ. В связи с этим возбуждено уголовное дело.

"Проводится расследование с целью установления всех обстоятельств произошедшего", - уточнили в полиции.

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