В Астане на строительной площадке произошёл смертельный инцидент, вечером 18 июля около 20:00 обрушился башенный кран. Как сообщили в правоохранительных органах, в момент падения внутри кабины находился рабочий. От полученных травм мужчина скончался на месте, передает BAQ.KZ.

По предварительным данным, причиной трагедии могло стать нарушение правил техники безопасности при проведении строительных работ. В связи с этим возбуждено уголовное дело.