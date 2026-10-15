В Астане начал работу VIII международный бизнес-форум «NEW SILK WAY»
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В Астане состоялось торжественное открытие VIII международного бизнес-форума «NEW SILK WAY», проходящего в рамках Транспортной недели Казахстана. В церемонии открытия принял участие Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов.
Форум «NEW SILK WAY» является одной из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных вопросов развития транспортно-логистической отрасли, укрепления международного сотрудничества и повышения эффективности транспортных коридоров Евразии.
В этом году форум объединил представителей 39 зарубежных стран и Казахстана. Ожидается участие до 2 000 представителей государственных органов, международных организаций, транспортно-логистических компаний, отраслевых объединений и экспертного сообщества. В числе участников - представители 338 организаций.
В рамках деловой программы состоялась стратегическая сессия «Цифровой Шелковый путь: искусственный интеллект, сквозные технологии логистики», посвящённая внедрению современных цифровых решений и развитию технологического потенциала транспортной отрасли.
Участники сессии обсудили возможности применения искусственного интеллекта и цифровых технологий для повышения эффективности управления грузопотоками, оптимизации международных перевозок и совершенствования логистических процессов. Отдельное внимание уделено развитию совместимых цифровых систем, обмену данными между государственными органами и участниками транспортно-логистической цепочки, а также повышению прозрачности перевозок.
Деловая программа форума включает встречи на высоком уровне, стратегические и панельные сессии, посвящённые развитию международных транспортных коридоров, раскрытию транзитного потенциала региона и укреплению транспортной взаимосвязанности Евразии.
Параллельно с форумом проходит XXIX Казахстанская международная выставка «TransLogistica Kazakhstan 2026», объединяющая ведущие компании и экспертов транспортной и логистической отрасли.
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