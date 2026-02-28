В Астане начались дебаты о новой Конституции
Сегодня 2026, 11:10
165Фото: Тгк Референдум-2026
В Астане проходит межпартийный диалог «Новая Конституция – новые возможности», передает BAQ.KZ.
Дискуссия в студийном формате транслируется в прямом эфире на платформах YouTube, Facebook, Instagram и TikTok телеканала «Qazaqstan», а также на YouTube-канале «Хабар».
В дебатах принимают участие 14 спикеров от 7 партий, которые озвучат свои позиции по проекту и ответят на вопросы граждан.
