В Астане начались дебаты о новой Конституции

Сегодня 2026, 11:10
АВТОР
В Астане проходит межпартийный диалог «Новая Конституция – новые возможности», передает BAQ.KZ.

Дискуссия в студийном формате транслируется в прямом эфире на платформах YouTube, Facebook, Instagram и TikTok телеканала «Qazaqstan», а также на YouTube-канале «Хабар».

В дебатах принимают участие 14 спикеров от 7 партий, которые озвучат свои позиции по проекту и ответят на вопросы граждан.

