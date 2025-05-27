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В Астане начинается набор на обучение диспетчеров LRT

CTS объявил набор с обучением в Казахстане и Китае.

Сегодня, 16:43
АВТОР
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CTS Сегодня, 16:43
Сегодня, 16:43
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Фото: CTS

В Астане объявлен предварительный набор кандидатов на обучение по специальности диспетчер легкорельсового транспорта (LRT). Об этом сообщает ТОО "City Transportation Systems" (CTS), передаёт BAQ.KZ. 

Как уточняется, поезда LRT полностью автоматизированы и не требуют машиниста, а контроль и управление движением осуществляют специально подготовленные диспетчеры.

Ключевые обязанности:

  • диспетчеризация и контроль движения беспилотных составов LRT;

  • оперативное принятие решений при отклонениях от графика;

  • обеспечение безопасности и соблюдение всех регламентов и протоколов.

Что предлагает работодатель:

  • официальное трудоустройство по Трудовому кодексу РК;

  • бесплатное обучение длительностью до 6 месяцев;

  • международный сертификат по окончании курсов;

  • обучение проводится в Астане и Китае.

"Обучение проводится за счёт работодателя. В будущем персонал LRT будет полностью состоять из граждан Казахстана", — сообщили в CTS.

Кандидатам необходимо:

  • высшее образование в области транспорта или ЖД-сферы;

  • минимум 2 года опыта работы в транспортной отрасли (в том числе не менее 6 месяцев — диспетчером или оператором);

  • владение программами мониторинга, готовность к командировкам, ответственность.

Обучение предполагает стандартную пятидневную рабочую неделю, после окончания — сменный график.

Резюме принимаются через сайт https://cts.gov.kz/ru

Телефон для справок: +7 (7172) 577 177 (вн. 102)

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