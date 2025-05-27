В Астане объявлен предварительный набор кандидатов на обучение по специальности диспетчер легкорельсового транспорта (LRT). Об этом сообщает ТОО "City Transportation Systems" (CTS), передаёт BAQ.KZ.

Как уточняется, поезда LRT полностью автоматизированы и не требуют машиниста, а контроль и управление движением осуществляют специально подготовленные диспетчеры.

Ключевые обязанности:

диспетчеризация и контроль движения беспилотных составов LRT;

оперативное принятие решений при отклонениях от графика;

обеспечение безопасности и соблюдение всех регламентов и протоколов.

Что предлагает работодатель:

официальное трудоустройство по Трудовому кодексу РК;

бесплатное обучение длительностью до 6 месяцев;

международный сертификат по окончании курсов;

обучение проводится в Астане и Китае.

"Обучение проводится за счёт работодателя. В будущем персонал LRT будет полностью состоять из граждан Казахстана", — сообщили в CTS.

Кандидатам необходимо:

высшее образование в области транспорта или ЖД-сферы;

минимум 2 года опыта работы в транспортной отрасли (в том числе не менее 6 месяцев — диспетчером или оператором);

владение программами мониторинга, готовность к командировкам, ответственность.

Обучение предполагает стандартную пятидневную рабочую неделю, после окончания — сменный график.

Резюме принимаются через сайт https://cts.gov.kz/ru

Телефон для справок: +7 (7172) 577 177 (вн. 102)

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