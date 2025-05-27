В Астане начинается набор на обучение диспетчеров LRT
CTS объявил набор с обучением в Казахстане и Китае.
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В Астане объявлен предварительный набор кандидатов на обучение по специальности диспетчер легкорельсового транспорта (LRT). Об этом сообщает ТОО "City Transportation Systems" (CTS), передаёт BAQ.KZ.
Как уточняется, поезда LRT полностью автоматизированы и не требуют машиниста, а контроль и управление движением осуществляют специально подготовленные диспетчеры.
Ключевые обязанности:
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диспетчеризация и контроль движения беспилотных составов LRT;
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оперативное принятие решений при отклонениях от графика;
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обеспечение безопасности и соблюдение всех регламентов и протоколов.
Что предлагает работодатель:
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официальное трудоустройство по Трудовому кодексу РК;
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бесплатное обучение длительностью до 6 месяцев;
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международный сертификат по окончании курсов;
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обучение проводится в Астане и Китае.
"Обучение проводится за счёт работодателя. В будущем персонал LRT будет полностью состоять из граждан Казахстана", — сообщили в CTS.
Кандидатам необходимо:
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высшее образование в области транспорта или ЖД-сферы;
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минимум 2 года опыта работы в транспортной отрасли (в том числе не менее 6 месяцев — диспетчером или оператором);
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владение программами мониторинга, готовность к командировкам, ответственность.
Обучение предполагает стандартную пятидневную рабочую неделю, после окончания — сменный график.
Резюме принимаются через сайт https://cts.gov.kz/ru
Телефон для справок: +7 (7172) 577 177 (вн. 102)
Ранее мы писали о том, что 25% рельсовой линии LRT уже построили.
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