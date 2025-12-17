В Астане наградили победителей республиканского конкурса "Отанды сүю – жүректен"
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В столице состоялась торжественная церемония награждения победителей республиканского конкурса "Отанды сүю – жүректен", приуроченная ко Дню Независимости Республики Казахстан, передает BAQ.KZ со ссылкой на Министерство культуры и информации. В мероприятии приняли участие представители 17 областей и трёх мегаполисов страны.
Конкурс стал масштабной площадкой для творческого самовыражения и был направлен на раскрытие понятия патриотизма в современном формате. Его главной целью стало укрепление гражданской идентичности, популяризация национальных ценностей и поддержка творческих инициатив среди казахстанцев.
Победителям вручили дипломы, памятные подарки и букеты цветов. Церемония завершилась праздничным концертом с участием артистов Государственной академической филармонии имени Е. Рахмадиева.
Самое читаемое
- 44 млрд тенге вложит испанская компания в строительство завода в Кызылординской области
- Какие мероприятия пройдут в регионах в честь Дня Независимости
- Без ИП и НДС: Как будет работать специальный налоговый режим для самозанятых в Казахстане
- Ночная вылазка на Бурабае закончилась тюрьмой для браконьеров
- Башар Асад в изгнании: экс-президент Сирии учит русский и возвращается к медицине