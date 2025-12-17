В столице состоялась торжественная церемония награждения победителей республиканского конкурса "Отанды сүю – жүректен", приуроченная ко Дню Независимости Республики Казахстан, передает BAQ.KZ со ссылкой на Министерство культуры и информации. В мероприятии приняли участие представители 17 областей и трёх мегаполисов страны.

Конкурс стал масштабной площадкой для творческого самовыражения и был направлен на раскрытие понятия патриотизма в современном формате. Его главной целью стало укрепление гражданской идентичности, популяризация национальных ценностей и поддержка творческих инициатив среди казахстанцев.

Победителям вручили дипломы, памятные подарки и букеты цветов. Церемония завершилась праздничным концертом с участием артистов Государственной академической филармонии имени Е. Рахмадиева.