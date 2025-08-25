В Астане несколько автобусов изменили маршруты из-за дорожных работ
Также перекрыт проезд к остановочному пункту ЖМ "Мичурино".
Сегодня, 02:44
В столице временно изменены схемы движения нескольких автобусных маршрутов в связи с проведением ремонтных работ на дорогах, передает BAQ.KZ со ссылкой на CTS.
"Временно изменились схемы движения маршрутов №20, 24, 24Н и 35", - уточнили в компании.
Также перекрыт проезд к остановочному пункту ЖМ "Мичурино". В связи с этим маршруты №80, 304, 315, 316, 321 и 322 временно не выполняют посадку и высадку пассажиров на данной остановке.
