  • 25 Августа, 04:20
В Астане несколько автобусов изменили маршруты из-за дорожных работ

Также перекрыт проезд к остановочному пункту ЖМ "Мичурино".

Сегодня, 02:44
В столице временно изменены схемы движения нескольких автобусных маршрутов в связи с проведением ремонтных работ на дорогах, передает BAQ.KZ со ссылкой на CTS.

"Временно изменились схемы движения маршрутов №20, 24, 24Н и 35", - уточнили в компании.

Также перекрыт проезд к остановочному пункту ЖМ "Мичурино". В связи с этим маршруты №80, 304, 315, 316, 321 и 322 временно не выполняют посадку и высадку пассажиров на данной остановке.

