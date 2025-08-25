В столице временно изменены схемы движения нескольких автобусных маршрутов в связи с проведением ремонтных работ на дорогах, передает BAQ.KZ со ссылкой на CTS.

"Временно изменились схемы движения маршрутов №20, 24, 24Н и 35", - уточнили в компании.

Также перекрыт проезд к остановочному пункту ЖМ "Мичурино". В связи с этим маршруты №80, 304, 315, 316, 321 и 322 временно не выполняют посадку и высадку пассажиров на данной остановке.