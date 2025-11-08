В Астане обрушилась облицовка фасада многоэтажного дома
Есть пострадавшие.
Вчера, 23:49
Фото: Instagram
В Астане, в районе Алматы по адресу проспект Тәуелсіздік, 24Б, произошло обрушение наружной кирпичной облицовки и кондиционерной установки с фасада девятиэтажного жилого дома, передает BAQ.KZ со ссылкой на МЧС РК.
По прибытии спасателей установлено, что на площади 150 кв. м обрушились облицовка и кондиционерная установка у входа в магазин на первом этаже здания.
Силами спасателей пострадавшие были извлечены и переданы бригаде скорой помощи. Угроза дальнейшего обрушения фасада была полностью устранена. На месте также проведены демонтажные и аварийно-восстановительные работы.
